Эрсте Банк: перед Кабмином открылись новые возможности

После достижения договоренностей с МВФ, что позволит решить вопрос с дефицитом госбюджета, перед Кабинетом Министров открылась возможность дополнительных займов, в том числе 600 млн. евро от Евросоюза.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре «Эрсте Банка», переданному агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, учитывая данные поступления, вместе с 2 млрд. долларов от России и запланированным выпуском еврооблигаций, Украина превышает планы по внешним займам в 2010 году на примерно 1,6 млрд. долларов, что позволит снизить давление на ставки по гособлигациям. Правительство планировало за счет гособлигаций привлечь две трети необходимого финансирования, не включая НДС-облигации, которые должны составить около 2% ВВП.

«Исходя из того, что Украина получит кредит МВФ и Евросоюза, а также успешно разместит еврооблигации до конца года, необходимый объем выпуска гособлигаций до конца 2010 года составит около 42 млрд. грн. (включая НДС-облигации). Часть данного финансирования не попадет на рынок, так как, возможно, будет потрачена на выплату долга Нафтогаза», – считает аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.

Как предполагают аналитики «Эрсте Банка», спрос на гособлигации будет поддерживаться банками, которые могут под влиянием договоренности правительства с МВФ расширить кредитные лимиты под государственные ценные бумаги, а также повышенным интересом нерезидентов. Таким образом, в краткосрочной перспективе ставки по гособлигациям после выпуска НДС-облигаций довольно быстро вернутся к своему нынешнему уровню и, вероятно, даже снизятся ближе к концу года.