Эксперт: потребительские кредиты станут более доступными

Тенденции кредитного рынка позволяют сделать предположение, что увеличение конкуренции между растущим количеством кредитующих банков, а также необходимость пополнять доходную базу при существующей избыточной ликвидности, постепенно приведут к тому, что потребительские кредиты станут более доступными.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

При этом, подчеркнула она, «строгий подход к оценке финансового состояния, платежеспособности и надежности потенциальных заемщиков, скорее всего, сохранится надолго».

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, на рынке кредитования физических лиц в период с 26 по 30 июля 2010 года выросло как количество банков, кредитующих физических лиц, так и количество кредитных продуктов, предлагаемых этими банками. Постепенно меняются в лучшую сторону и условия кредитования. Так, ряд банков улучшил условия по ипотеке: средний срок кредитования переместился ближе к 10 годам, хотя встречаются и предложения на 20 лет, первоначальный взнос требуется в размере от 30 до 50%. Многие банки снизили процентные ставки по данному виду кредитования, пределы ставок сейчас находятся от 22% до 28% годовых. Несмотря на небольшое «смягчение» условий кредитования, уровень платежеспособности большей части населения не позволяет им получить ипотечный кредит на предлагаемых условиях, отметила эксперт.

По информации эксперта, условия по кредитам на покупку автотранспорта теперь следующие: реальная процентная ставка от 21,99 до 26,75% годовых, при этом размер одноразовой комиссии за предоставление кредитов колеблется от 1,5% до 3% от суммы кредита, средний срок кредитования - 5 лет, средний размер авансового платежа – 40% от стоимости автомобиля.

Н.СИНЯВСКАЯ сообщила, что условия кредитов на потребительские цели сейчас таковы: под залог недвижимостина срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, средняя ставка - 25,56% годовых; под залог депозита на условиях: срок кредитовании равен сроку действия депозита, ставка - +3-+6% годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне; +5%-11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте;

По словам эксперта, кредитование участников собственных зарплатных проектов осуществляется на срок 1-2 года, в размере 3-5 окладов. Многие банки снизили процентную ставку по данному продукту – теперь кредиты «зарплатникам» предоставляются под ставку от 23 до 36% годовых, но при этом ряд банков сохраняет дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1,0 до 2,5% от суммы снятия.