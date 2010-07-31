Мороз считает, что Президенту невыгодно увольнение Цушко

Почетный глава Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ невыгодно увольнение Василия ЦУШКО, который является лидером СПУ, с поста министра экономики.

Об этом он сказал в интервью «Киевскому Телеграфу» (30 июля - 5 августа №31).

По словам А.МОРОЗА, «Василий Петрович (ЦУШКО), находясь у власти, никогда не совершал и, верю, не совершит противоправных или аморальных действий».

«Да, политическая конъюнктура изменчива. Может случиться так, что его, как СЕМИНОЖЕНКО или ШУФРИЧА, уберут из правительства под какой-то политический интерес. Но это была бы не та политика, которая выгодна государству, а значит, и Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ», - заявил А.МОРОЗ.