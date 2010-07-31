Гривня с начала июля укрепилась на наличном рынке на 0,24%

Гривня с начала июля укрепилась на межбанковском рынке на 0,16% - до 7,8925 грн./дол. США, а на наличном, по операциям по продаже долларов США, – на 0,24% - до 7,8953 грн./дол. США.

Об этом идет речь в сообщении Национального банка Украины.

“С начала июля существенное превышение объемов поступлений иностранной валюты от нерезидентов над переводами в их пользу продолжало формировать чистое предложение иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины”, - говорится в сообщении регулятора. Изложенное способствовало повышению рыночных котировок гривни относительно доллара США.

При этих условиях Нацбанк активно пополнял международные резервы, осуществляя интервенции по покупке иностранной валюты.

Официальный курс гривни к доллару США укрепился с начала июля на 0,17% - до 7,8932 грн./дол. США. Динамика же гривни к евро и российскому рублю отвечала ситуации на международных рынках. С начала месяца гривня обесценилась относительно евро на 6,95% - до 10,3156 грн./евро, а к российскому рублю – на 3,05 % - до 2,6121 грн./10 рублей.