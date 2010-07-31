Экономист: гривня осталась стабильной к доллару

Гривня завершила эту неделю стабильной к доллару и падением к единой европейской валюте на 0,7%.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в пятницу, 30 июля, Национальный банк Украины присутствовал на валютном рынке с заявкой на покупку доллара по курсу 7,8925 грн./долл. Участники торгов придерживались данного ориентира, подчеркнул экономист.

По словам А.БЛИНОВА, межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 7,8915-7,8935 грн./долл., то есть курс гривни к доллару не изменился. При этом межбанковский валютный рынок закрылся котировками 10,2650-10,2710 грн./евро, отметил экономист. По его подсчетам, украинская валюта за день укрепилась к европейской на 0,6%.