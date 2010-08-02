Золото в пятницу подорожало на 1,1%

Цена на золото по итогам торгов в пятницу выросла после пессимистичных данных по ВВП США за второй квартал, которые повысили спрос на более надежные виды активов, сообщает РИА Новости. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-Йорке на бирже Comex августовский фьючерс на золото подорожал на 1,1% до 1181,7 доллара за тройскую унцию. Укреплению стоимости металла способствовала информация о том, что ВВП США во втором квартале вырос всего на 2,4%, в то время как в первом квартале рост экономики США составил 3,7%. Аналитики прогнозировали значение показателя на отметке в 2,5%. Такие данные привели к укреплению обеспокоенности инвесторов относительно перспектив американской экономики и снизили спрос на более рискованные виды активов.

Дополнительным фактором поддержки цен на золото стало его недавнее значительное удешевление в последнее время, которое в результате привело к повышению спроса на металл со стороны промышленности. Стоимость золота снизилась на 7,9% с рекордной отметки в 1266,50 доллара за унцию, достигнутой 21 июня. Цены на металл 28 июля рухнули до 1159,30 доллара за унцию, что стало минимальным значением за последние 12 недель.

С начала 2010 года золото подорожало на 10%. Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.