Украина получила 1,89 млрд. долл. первого транша МВФ

Украина уже получила первый транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,89 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Первый транш – 1 млрд. 890 млн. долл. – зашел на счета», – сказал он.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что из этой суммы 1 млрд. долл. будет направлен на покрытие дефицита государственного бюджета.

«Из этих денег миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета, а 890 млн. – в валютные резервы Нацбанка», – сказал он.

По словам вице-премьера, второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля т.г. на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что МВФ согласился выделить из общего объема кредита в 15,15 млрд. долл. на покрытие дефицита госбюджета Украины лишь 2 млрд. долл., причем эти средства могут быть использованы лишь для бюджета текущего года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины.

Позже премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что на покрытие дефицита Госбюджета планируется направить порядка 20% общей суммы кредита МВФ, остальные средства необходимо будет израсходовать на серьезные программы модернизации экономики, в том числе на программу по энергосбережению.

Справка УНИАН. Исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования». Кредит рассчитан на срок 29 месяцев.

Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.