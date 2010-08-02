Межбанк открылся снижением евро: 10,30/10,31 грн.
11:40, 02 августа 2010Финансы
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Доллар почти не изменился: 7,88/7,89 грн.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8890/7,8935 грн./долл., цены на российскую валюту повысились до 0,2611/0,2614 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3085/10,3170 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3069/1,3071 долл./евро (пятница, 30 июля, – 1,3066/1,3068 долл./евро).
В пятницу, 30 июля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8925 грн./долл.
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