Тигипко: Выпуск НДС-облигаций начнется на этой неделе
Заявки поданы на 16,4 млрд. грн.
Выпуск облигаций для погашения задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) правительство Украины планирует начать на текущей неделе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.
«Я думаю, что на этой неделе пойдет все в работу. Сегодня нас уже ничего не сдерживает», – сказал он.
При этом С.ТИГИПКО отметил, что на данный момент есть заявки на 16,4 млрд. грн. на возмещение НДС по 2009 году.
«Я уверен, что эта компенсация (НДС-облигациями – УНИАН) развяжет проблему банковского сектора существенно, поскольку этими облигациями они смогут погасить определенную часть кредитов, добавит обороты бизнесу и улучшит расчеты за газ. Я думаю, что это такой долгожданный шаг, который немного затянулся и который даст очередной стимул развитию экономики», – сказал вице-премьер.
Как сообщал УНИАН, НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.