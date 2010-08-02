FATF: Украина не устранила стратегические недостатки

FATF: В Украине остаются стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств

Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов FATF заявляет, что в Украине остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Об этом говорится в заявлении FATF «Повышение уровня выполнения международных стандартов по борьбе с отмывание средств и финансированием терроризма: постоянный процесс усовершенствования» от 25 июня 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

«FATF определила, что некоторые из стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма остаются не устраненными. Украина должна продолжить работу по имплементации плана мероприятий для устранения этих недостатков, в том числе: 1) полностью устранить недостатки относительно криминализации отмывания средств и финансирования терроризма (рекомендация 1 и специальная рекомендация 2); 2) разработать и внедрить законодательную базу относительно идентификации и замораживания террористических активов (специальная рекомендация III)», – говорится в документе.

FATF отмечает, что в феврале 2010 года Украина сделала политическое заявление на высоком уровне относительно сотрудничества с FATF и MONEYVAL для устранения стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. «С того времени Украина продемонстрировала свой прогресс относительно улучшения режима борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, включая принятие нового закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма», – отмечается в документе.

FATF отмечает, что стратегические недостатки в указанном направлении также есть в Турции, Греции, Азербайджане, Таиланде, Сирии и других странах.