Котировки кредитно-дефолтных свопов Украины снизились на 1,2%

Котировки кредитно-дефолтных свопов (КДС) Украины на прошлой неделе снизились на 1,2%. Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном ведущим аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Станиславом КАРТАВЫХ.

Как отмечает аналитик, кодировки КДС "продавил вниз" позитивный новостной фон, в частности информация о выделении Международным валютным фондом (МВФ) кредита в рамках программы stand-by на сумму 15,15 млрд. долл., а также последовавшее за этим повышение рейтинга Украины агентством S&P с В до В+.

В целом, как отмечает С.КАРТАВЫХ, по рынку еврооблигаций на прошлой неделе наблюдалось снижение доходностей, отражающее позитивный макрофон. Доходности по суверенным еврооблигациям Украина-11 упали на 0,7 п.п., более длинные бонды с погашением в 2013 и 2017 гг. упали на 0,2 п.п.

Аналитик также напомнил, что в связи со снижением цены долга премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 29 июля заявил о возможной повторной попытке размещения украинских 10-летних евробондов на сумму 2 млрд. долл. По оценке С.КАРТАВЫХ, доходность по таким инструментам, учитывая новые реалии, может снизиться до 5-7% вместо 7-9% ожидавшихся ранее.

По информации аналитика, доходности по квазисуверенным еврооблигациям также продолжили снижаться. При этом облигации "Укрэксимбанк"-11 показали наибольшее падение в размере 0,7 п.п. Средняя доходность по квазисуверенным бондам упала ниже отметки 9% и зафиксировалась на уровне 8,9%. Снижение страновых рисков Украины, по словам С.КАРТАВЫХ, позволяет ожидать дальнейший понижательный тренд.

Аналитик также отмечает, что банковские еврооблигации показали самую оживленную реакцию на выдачу кредита МВФ, поскольку правительство планирует направить 2-3 млрд. долл. из кредитных средств фонда на стабилизацию банковской системы. Евробонды "Укрэксимбанк"-11 упали больше остальных и на конец недели торговались на уровне 8% доходности вместо 9% на прошлой неделе. Более длинные выпуски, как "Приватбанк"-16, показали скромное снижение на 0,3 п.п.