Закрытие межбанка: доллар - 7,8920/7,8945 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8890/7,8935 грн./долл., к 12:00 сузился спред – 7,8915/7,8928 грн./долл. К закрытию торгов цены поднялись до 7,8920/7,8945 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8927 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2611/0,2614 грн./рубль, к 12:00 цены повысились до 0,2612/0,2615 грн./рубль. К закрытию цены повысились – 0,2613/0,2616 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,17 рублей за доллар (-0.1049).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3069/1,3071 долл./евро, а к 14:00 понизились до 1,3065/1,3067 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3085/10,3170 грн./евро, к 12:00 цены понизились до 10,3035/10,3080 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,3090/10,3150 грн./евро.