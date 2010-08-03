Евро увеличилось в цене к доллару

Евро в понедельник увеличивается в цене по отношению к доллару на фоне признаков продолжающегося восстановления экономики еврозоны, снизивших спрос на активы с низкой степенью риска, включая американскую валюту, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Евро по состоянию на 17.07 мск подорожал до 1,3118 доллара за евро против 1,3033 доллара за евро по итогам торгов пятницы. Доллар, в свою очередь, укрепился к иене до 86,56 иены за доллар против 86,40 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,47%, до 81,16 пункта.