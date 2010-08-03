Киргизия лидирует в СНГ по темпам экономического роста

Киргизия по итогам 1-го полугодия лидировала в СНГ по темпам промышленного роста – статкомитет СНГ

Киргизия по итогам 1-го полугодия 2010 г лидировала среди стран СНГ по темпам промышленного роста – этот показатель достиг 41,8 проц по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом свидетельствует поступившая ПРАЙМ-ТАСС информация Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Столь значительный рост объясняется возобновлением на полную мощность работы золоторудного предприятия "Кумтор", которое для Киргизии является системообразующим.

Второе место заняла Армения, где темп промышленного роста достиг 12,3 проц. Третье место разделили Украина и Таджикистан, где производство возросло равными темпами – на 12 проц.

В Казахстане промышленное производство за 6 месяцев возросло на 11 проц, в России – на 10,2 проц, в Белоруссии – на 8,8 проц, в Узбекистане – на 8 проц, в Молдавии – на 6,6 проц, в Азербайджане – на 3,5 проц..

В среднем по странам СНГ промышленное производство в 1-м полугодии 2010 г увеличилось на 10 проц по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Отсутствуют данные о динамике промышленного производства за сопоставимый период по Туркмении.