Бернанке: Экономике США предстоит долгий путь

Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что американской экономике предстоит пройти нелегкий и длинный путь, чтобы выйти из рецессии, но худшее уже позади, сообщает k2kapital.

Выступая в понедельник перед политиками, собравшимися на ежегодную конференцию законодателей Юга в Чарльстоне, Бернанке отметил, что экономика страны растет "умеренными темпами", но проделала "значительный путь в направлении полного восстановления".

Слабость рынков жилья и занятости по-прежнему сдерживает рост экономики, отметил он. Улучшение ситуации с рабочими местами в частном секторе недостаточно для снижения уровня безработицы и восстановления почти 8,5 млн. рабочих мест, потерянных в 2008-2009 годах, добавил он.

Однако, подчеркнул глава ФРС, рост расходов населения и компаний в ближайшие кварталы будут способствовать росту.