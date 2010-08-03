Открытие межбанка: доллар - 7,8870/7,8940 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8870/7,8940 грн./долл., цены на российскую валюту выросли до 0,2630/0,2634 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,3940/10,4055 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3187/1,3189 долл./евро (понедельник, 2 августа, – 1,3069/1,3071 долл./евро).

Вчера, 2 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8927 грн./долл.