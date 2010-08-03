Курс доллара в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению со 2 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,27/10,43 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,10-10,36 грн./евро, по продаже – в пределах 10,35-10,49 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 августа повысился на 0,2% и сегодня составляет 0,2544 грн./рубль, курс продажи – на 0,4%, до 0,2629 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2600 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2609-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,7% и сегодня составляет 10,29 грн./евро, курс продажи – на 0,6%, до 10,42 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,10-10,36 грн./евро, по продаже – в пределах 10,35-10,49 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы изменился незначительно по сравнению со 2 августа и сегодня составляет 0,2541/0,2626 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2595 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2609-0,2680 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,91 грн., евро – 10,10/10,35 грн., рубль – 0,2350/0,2610 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,875/7,915 грн., евро – 10,10/10,50 грн., рубль – 0,2550/0,2640 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,867/7,905 грн., евро – 10,23/10,50 грн., рубль – 0,2570/0,2660 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8922, к евро – 10,317473, к российскому рублю – 0,26145.