НБУ отозвал лицензию у «Земельного банка»

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и назначил ликвидатора «Земельного банка».

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

«Постановлением Национального банка Украины от 30 июля 2010 г. №375 со 2 августа 2010 г. отозвана банковская лицензия и инициирована процедура ликвидации Публичного акционерного общества «Земельный банк», - говорится в сообщении.

Со 2 августа т.г. прекращены полномочия временного администратора, правления, наблюдательного совета и общего собрания ПАО «Земельный банк».

Ликвидатором «Земельного банка» назначено физическое лицо - независимый эксперт Алексей УГРИМОВ (по договору с Национальным банком).

Как сообщалось, Нацбанк постановлением №231 от 11 мая 2010 года ввел временную администрацию в ПАО «Земельный банк» (г. Харьков) сроком на шесть месяцев - с 12 мая по 11 ноября 2010 года.

Справка УНИАН. Харьковский акционерный коммерческий «Земельный банк» зарегистрирован в октябре 1991 году.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года акционерами «Зембанка» являлись страховая компания «Лемма», прямое участие – 99,7239% и президент СК «Лемма» Сергей ЧЕРНЫШОВ, прямое участие – 0,0007%, опосредованное – 99,7239%.