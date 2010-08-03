Банк «Хрещатик» увеличит уставный капитал почти в 1,3 раза

Банк «Хрещатик» принял решение об увеличении уставного капитала почти в 1,3 раза – до 817,96 млн. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров банка 30 июля т.г.

Увеличение уставного капитала почти на 32,5% осуществляется за счет дополнительных взносов (очередная, восьмая эмиссия акций банка запланирована на осень т.г., акции планируется разместить среди существующих акционеров).

По словам председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия ГРИДЖУКА, денежные средства, направляемые на увеличение уставного капитала, планируется использовать на расширение объемов активных операций, развитие инфраструктуры банка и внедрение новых технологий.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 6,454 млрд. грн., обязательства – 5,782 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,12 млрд. грн., собственный капитал – 671,329 млн. грн., уставный капитал – 617,76 млн. грн.

Чистая прибыль ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» во II квартале 2010 года составила 3,442 млн. грн.

Акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.