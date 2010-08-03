В банках Украины рабочий день 23 августа переносится на 21 августа.

Об этом говорится в телеграмме НБУ № 25-211/1776-13240, текстом которой располагает УНИАН.

«Приняв к сведению рекомендации, определенные распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2009 г. № 1412-р «О перенесении рабочих дней в 2010 году», Национальный банк Украины сообщает о том, что рабочий день в банковской системе переносится с понедельника, 23 августа 2010 года, на субботу, 21 августа 2010 года», – говорится в телеграмме.

В субботу, 21 августа, система электронных платежей (СЭП) Нацбанка Украины будет работать в обычном режиме.

***24 августа, который в текущем году приходится на вторник, Украина празднует День независимости.