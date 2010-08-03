После принятия Налогового кодекса Украина станет понятной страной

Симферополь. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает, что проект Налогового кодекса будет доработан в скором времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе.

«Огромная работа была сделана, но есть недостатки, которые нужно исправить. И я думаю, это будет сделано», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ назвал огромным недостатком то, что независимая Украина не имела понятного Налогового кодекса. По словам Президента, после принятия документа Украина станет «государством с понятной налоговой политикой».

Справка УНИАН. 17 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступают также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

Сегодня, 3 августа, откорректированный проект Налогового кодекса Украины опубликован в «Урядовом курьере».