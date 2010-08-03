К закрытию межбанка евро поднялся до 10,45/10,46 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8870/7,8940 грн./долл., к 12:00 сузился спред – 7,8915/7,8930 грн./долл. К закрытию торгов цены поднялись до 7,8918/7,8943 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8922 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2630/0,2634 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись – 0,2639/0,2642 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2644/0,2646 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,7534 рублей за доллар (-0.4191).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3187/1,3189 долл./евро, а к 14:00 ушли вверх – 1,3232/1,3234 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3940/10,4055 грн./евро, к 12:00 цены выросли до 10,4390/10,4440 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись – 10,4550/10,4605 грн./евро.