Минфин осуществил первый выпуск НДС-облигаций

Министерство финансов Украины 2 августа осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №368 “О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость".

Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, выпуск облигаций был осуществлен согласно Реестру инвентаризации плательщиков налога, предоставленному Государственной налоговой администрацией Украины и утвержденному Министром финансов Украины.

По информации министерства, в утвержденный реестр вошли 705 налогоплательщиков, которые имели незначительный объем задолженности. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн.

В Минфине сообщили, что выпуск облигаций осуществлен по следующим параметрам: номинальная стоимость одной облигации - 1 000 грн.;

выплата дохода и амортизации осуществляется 31 января 2011 г., 1 августа 2011 г., 30 января 2012 г. , 30 июля 2012 г., 28 января 2013 г., 29 июля 2013 г., 27 января 2014 г., 28 июля 2014 г., 26 января 2015 г., 27 июля 2015 г.;

дата полного погашения облигаций - 27 июля 2015 года.

Также указывается, что в ближайшее время Министерством финансов будет осуществлен выпуск остальных облигаций для оформления возмещения НДС.

Как сообщал УНИАН, НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.