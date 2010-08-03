Объем рыночного предложения НДС-облигаций составит около 8 млрд. грн.

Объем общего рыночного предложения НДС-облигаций составит порядка 8 млрд. грн.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал финансовый аналитик Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

«По нашим оценкам, в ближайшие несколько недель рынок переоценит эффект выпуска НДС-облигаций, что будет касаться как объемов предлагаемого долга, так и его влияния на ставки долгового рынка. По нашим оценкам, объем предстоящего выпуска составит менее 15 млрд. грн. При этом мы, как и ранее, не ожидаем, что на рынок выйдет более 60% от объемов эмиссии. В результате, объем общего рыночного предложения НДС-облигаций составит порядка 8 млрд. грн.» - сказал С.ФУРСА.

Кроме того, он отметил, что, принимая во внимание тот факт, что бумаги будут продаваться на рынке с дисконтом, для абсорбирования предложения НДС-облигаций рынку необходимо сгенерировать порядка 6-7 млрд. грн.

«По нашим оценкам, сгенерированный участниками рынка спрос значительно превышает данный объем, что приведет к высокому уровню конкуренции между покупателями. Агрессивная политика крупнейших банков по скупке долга у экспортеров и последовательное снижение потенциального объема выпуска нового долга (с делением его на транши) заставляет нас снизить ожидания по уровню доходности НДС-облигаций» - говорит ФУРСА.

При этом он сообщил, что, по мнению экспертов Astrum Investment Management, доходность НДС-облигаций на вторичном рынке должна составить 15%-17%.

Также эксперты предполагают, что, учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно даты выпуска и объемов долга, часть инвесторов отказывается ждать и переключается на сегмент стандартных ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 2 августа т.г. осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость.

В утвержденный Минфином реестр вошли 705 налогоплательщиков, которые имели незначительный объем задолженности. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 грн.; выплата дохода и амортизации осуществляется 31 января 2011 г., 1 августа 2011 г., 30 января 2012 г. , 30 июля 2012 г., 28 января 2013 г., 29 июля 2013 г., 27 января 2014 г., 28 июля 2014 г., 26 января 2015 г., 27 июля 2015 г.; дата полного погашения облигаций - 27 июля 2015 года.

В ближайшее время Минфин проведет выпуск остальных облигаций для оформления возмещения НДС.

Ранее сообщалось, что НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.