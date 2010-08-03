По результатам размещения ОВГЗ в бюджет привлечено 750 млн. грн.

По предварительным результатам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в государственный бюджет удалось привлечь 749,944 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, ОВГЗ со сроком погашения 27 октября 2010 года были размещены на 216,516 млн. грн. под 7% годовых, 20 апреля 2011 года – 294,322 млн. грн. под 10%, 21 марта 2012 года – 84,997 млн. грн. под 11,94%, 4 сентября 2013 года – 154,109 под 12%.

Как сообщалось, средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в первом полугодии поступило средств на общую сумму 23,995 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для рекапитализации банков) на общую сумму 30,385 млн. грн.