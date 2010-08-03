Золото дорожает на ожиданиях слабого доллара

Золото увеличивается в цене на торгах во вторник на фоне ожиданий дальнейшего ослабления курса доллара и роста китайского рынка, которые в совокупности могут привести к увеличению спроса на драгметалл, сообщает РИА Новости.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 18.34 мск подорожал на 0,3% - до 1188,4 доллара за тройскую унцию. "Инвесторы готовы вкладываться в золото, - заявил агентству Bloomberg глава T&K Futures & Options Майкл Смит (Michael K. Smith). - Слабость доллара сохранится. Новости по экономике Китая в значительной мере способствуют росту рынка".

Курс доллара к евро продолжил начатое в понедельник снижение, которое ускорилось во вторник на фоне публикации слабых данных по промышленным заказам, расходам потребителей и рынку вторичного жилья в США. Инвесторы опасаются, что ФРС может объявить о новых мерах по стимулированию экономического роста ввиду его "затухания", наблюдаемого в последнее время. Доллар по состоянию на 18.46 мск подешевел к евро до 1,3214 доллара за евро против 1,3171 доллара за евро днем ранее.

В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,36%, до 80,65 пункта. Народный банк Китая (Центробанк) заявил во вторник, что увеличит число банков, которым позволено импортировать и экспортировать золото, а также расширит для иностранных компаний доступ к торговле золотом внутри Китая ввиду повышения спроса на драгоценный металл. КНР является вторым по величине в мире потребителем золота после Индии.