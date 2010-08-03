ГЛАВНОЕ на 3 августа (вечер)

Власть

Кабмин создаст штаб по оперативному реагированию на пожары Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил создать при Кабинете министров оперативный штаб по координации деятельности центральных и региональных органов исполнительной власти, направленной на оперативное реагирование на чрезвычайные события, связанные с пожарной опасностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ поручено в случае возникновения чрезвычайных событий, связанных с пожарной опасностью, обеспечить привлечение к гашению пожаров имеющихся сил и средств МЧС, Минобороны, МВД, Минагрополитики, Госпогранслужбы, Госкомлесхоза, Совета министров АРК и местных органов власти.

Временно исполняющему обязанности министра – первому заместителю министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Михаилу БОЛОТСКИХ поручено проведение постоянного мониторинга пожароопасной ситуации, связанной с удержанием на значительной территории Украины высокой температуры, и осуществление своевременных мероприятий для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, с целью ликвидации возможных пожаров и их последствий в повышенную готовность должен быть приведен личный состав и технические средства МЧС.

Министру обороны Украины Михаилу ЕЖЕЛЮ поручено усилить контроль состояния противопожарной безопасности во время проведения мероприятий и в местах хранения взрывоопасных материалов. С целью охраны здоровья личного состава также должны быть пересмотрены графики плановых учений.

Кроме того, в соответствии с президентским поручением, министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК должен обеспечить соблюдение санитарных норм на производстве, в местах отдыха и массового скопления людей, предоставление первоочередной помощи лицам, страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы, людям преклонного возраста и детям.

Должно быть обеспечено систематическое информирование населения о необходимых действиях по предотвращению негативных последствий для здоровья человека, связанных с влиянием на его организм высокой температуры.

Еще один пункт президентского поручения касается руководителей регионов. В частности, они должны временно воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Финансы По результатам сегодняшнего размещения ОВГЗ в бюджет удалось привлечь 750 млн. грн.

Киев. 3 августа. УНИАН. По предварительным результатам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в государственный бюджет удалось привлечь 749,944 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, ОВГЗ со сроком погашения 27 октября 2010 года были размещены на 216,516 млн. грн. под 7% годовых, 20 апреля 2011 года – 294,322 млн. грн. под 10%, 21 марта 2012 года – 84,997 млн. грн. под 11,94%, 4 сентября 2013 года – 154,109 под 12%.

Как сообщалось, средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в первом полугодии поступило средств на общую сумму 23,995 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для рекапитализации банков) на общую сумму 30,385 млн. грн.

Минфин осуществил первый выпуск НДС-облигаций

Министерство финансов Украины 2 августа осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №368 “О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость".

Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, выпуск облигаций был осуществлен согласно Реестру инвентаризации плательщиков налога, предоставленному Государственной налоговой администрацией Украины и утвержденному Министром финансов Украины.

По информации министерства, в утвержденный реестр вошли 705 налогоплательщиков, которые имели незначительный объем задолженности. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн.

В Минфине сообщили, что выпуск облигаций осуществлен по следующим параметрам: номинальная стоимость одной облигации - 1 000 грн.;

выплата дохода и амортизации осуществляется 31 января 2011 г., 1 августа 2011 г., 30 января 2012 г. , 30 июля 2012 г., 28 января 2013 г., 29 июля 2013 г., 27 января 2014 г., 28 июля 2014 г., 26 января 2015 г., 27 июля 2015 г.;

дата полного погашения облигаций - 27 июля 2015 года.

Также указывается, что в ближайшее время Министерством финансов будет осуществлен выпуск остальных облигаций для оформления возмещения НДС.

Как сообщал УНИАН, НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.

Золото дорожает на ожиданиях слабого доллара

Золото увеличивается в цене на торгах во вторник на фоне ожиданий дальнейшего ослабления курса доллара и роста китайского рынка, которые в совокупности могут привести к увеличению спроса на драгметалл, сообщает РИА Новости.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 18.34 мск подорожал на 0,3% - до 1188,4 доллара за тройскую унцию. "Инвесторы готовы вкладываться в золото, - заявил агентству Bloomberg глава T&K Futures & Options Майкл Смит (Michael K. Smith). - Слабость доллара сохранится. Новости по экономике Китая в значительной мере способствуют росту рынка".

Курс доллара к евро продолжил начатое в понедельник снижение, которое ускорилось во вторник на фоне публикации слабых данных по промышленным заказам, расходам потребителей и рынку вторичного жилья в США. Инвесторы опасаются, что ФРС может объявить о новых мерах по стимулированию экономического роста ввиду его "затухания", наблюдаемого в последнее время. Доллар по состоянию на 18.46 мск подешевел к евро до 1,3214 доллара за евро против 1,3171 доллара за евро днем ранее.

В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,36%, до 80,65 пункта. Народный банк Китая (Центробанк) заявил во вторник, что увеличит число банков, которым позволено импортировать и экспортировать золото, а также расширит для иностранных компаний доступ к торговле золотом внутри Китая ввиду повышения спроса на драгоценный металл. КНР является вторым по величине в мире потребителем золота после Индии.

ТЭК Госпотребстандарт проверит качество нефтепродуктов на рынке Украины

Киев. 3 августа. УНИАН. Госпотребстандарт намерен начать проверку качества нефтепродуктов на рынке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Госпотребстандарта Олег ПОВОЛОЦКИЙ.

Он отметил, что в прошлом году на эти цели правительство не предусматривало средств, а в текущем году средства предусмотрены, однако еще не поступили в Госпотребстандарт.

«На сегодняшний день основной проблемой контроля нефтепродуктов является отсутствие средств на отбор образцов и проведение лабораторных исследований… В этом году средства выделены и, думаю, что в третьем квартале мы получим первые транши и будем активнее вести себя на рынке проверки именно качества химико-физических показателей нефтепродуктов», - сказал О.ПОВОЛОЦКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день Госпотребстандарт ведет работу по пересмотру технических условий компонентов бензинов.

Литва намерена построить газопровод в обход России

Литва намерена построить газопровод Amber, который соединит страны Прибалтики с газотранспортной системой ЕС в обход России.

Газета "Коммерсант" пишет, что в случае реализации проекта Литва сможет получать газ со строящегося польского терминала сжиженного природного газа. Сейчас единственным поставщиком газа в Литву является российский "Газпром".

В апреле 2010 года Литва и Польша подали в Еврокомиссию заявку на строительство Amber в рамках программы развития европейских энергетических сетей. 2 августа операторы газотранспортных систем Польши и Литвы Gaz System и Lietuvos Dujos подписали меморандум по строительству Amber. Данный документ, который будет передан в Еврокомиссию в первом квартале 2011 года, предусматривает проведение анализа целесообразности строительства Amber.

Новый трубопровод пропускной способностью до 5 миллиардов кубометров газа в год пройдет из Литвы в Польшу. Этого объема топлива хватит, чтобы обеспечить потребности в газе Литвы, Латвии и Эстонии. Стоимость проекта, который будет завершен к 2015 году, оценивается в 600 миллионов евро.

Стоит отметить, что параллельно власти Литвы инициировали раздел Lietuvos Dujos на транспортную и торговую составляющие, также пытаясь избавиться от влияния "Газпрома". Сейчас более 37 процентов Lietuvos Dujos принадлежит российскому концерну. Среди прочих акционеров компании числятся немецкая E.ON Ruhrgas и правительство Литвы. Gaz System S.A принадлежит правительству Польши.

Как отмечает Лента.ру, страны Прибалтики платят за российский газ самые высокие цены в ЕС. Так, цена природного газа в Литве на 100-150 долларов выше цен на газ в Западной Европе.

Стоимость нефти увеличивается на торгах на фоне слабого доллара

Стоимость нефти увеличивается на торгах во вторник на фоне ослабления доллара и ожиданиях снижения запасов сырья в США, сообщает РИА Новости.

Цену нефти толкает вверх слабый доллар

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 18.30 мск увеличилась на 0,3 доллара за баррель, или на 0,37% - до 81,64 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 18.54 мск повысилась на 0,81 доллара, или на 0,99% - до 81,93 доллара за баррель. "Данные по индексу ISM были не так уж плохи в сравнении с ожиданиями, что стало позитивным сигналом для нефти и рынка акций, - заявил агентству Bloomberg аналитик BNP Paribas SA Гарри Чилингуириан (Harry Tchilinguirian). - Но последняя порция макроэкономической статистики доказывает, что активность в экономике снижается. Вероятно, нефть несколько сдаст позиции".

Курс доллара к основным мировым валютам продолжил начатое в понедельник снижение, которое ускорилось во вторник на фоне публикации слабых данных по промышленным заказам, расходам потребителей и рынку вторичного жилья в США. Инвесторы опасаются, что ФРС может объявить о новых мерах по стимулированию экономического роста ввиду его "затухания", наблюдаемого в последнее время. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США по состоянию на 18.58 мск снизился на 0,35% до 80,66 пункта.

Управление по энергетической информации министерства энергетики США в среду опубликует данные по запасам нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Как полагают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 1,5 миллиона баррелей - до 360,8 миллиона баррелей. По итогам понедельника стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil на Нью-Йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) повысилась на 2,39 доллара - до 81,34 доллара за баррель.

Приватизация, ФР

ФГИУ за 7 месяцев получил от приватизации 311,6 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-июль 2010 года получил от приватизации (по состоянию на 29 июля) 311 млн. 611 тыс. грн., что составляет 4,9% от установленной на этот год суммы поступлений от приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, также за семь месяцев т.г. Фонд госимущества получил 326 млн. 877 тыс. грн. от аренды имущества (50,3% годового плана) и 177 млн. 318 тыс. грн. дивидендов (159% плана).

Interpipe Limited предложила реструктуризировать евробонды на семь лет Киприская компания Interpipe Limited (Кипр), являющая собственником трубно-колесной компании «Интерпайп», предложила держателям своих еврооблигаций на сумму 200 млн. дол. реструктуризировать их на семь лет, увеличив доходность на 1,5 п.п. - до 10,25%. Как сообщили УНИАН в инвестиционной группе "Сократ", компания также обязуется выплатить 17,5 млн. долл. долга за два прошедших купонных периода.

По словам ведущего аналитика ИГ «Сократ» Станислава КАРТАВЫХ, реакция владельцев облигаций на условия реструктуризации пока не известна. Однако, по мнению аналитика, "принимая во внимание информацию о том, что "Интерпайп" мог скупить более 50% выпуска своих облигаций через связанные компании, то на собрании держателей облигаций, которое запланировано на 17 сентября, ему удастся принять новые условия реструктуризации".

С.КАРТАВЫХ также отметил, что от инвесторов можно будет ожидать предложений по поводу сокращения срока реструктуризации до 3-5 лет и увеличения ставки до 10,5%-11%.

Справка УНИАН. "Интерпайп" – крупная международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. В 2008 году экспортные поставки в общем объеме продаж составили 75%.

В 2008 году на предприятиях компании было произведено 1,2 млн. тонн трубной и колесной продукции. Продажи колесной продукции компании ведутся под брендом KLW.

Строительство Кабмин увеличил стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» на 42% Кабинет министров Украины своим распоряжением (№1586-р от 28 июля т.г.) увеличил общую сметную стоимость реконструкции существующих и строительства новых объектов НСК "Олимпийский" в Киеве на 42% – с 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.

Об этом говорится в распоряжении, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, общая стоимость строительно-монтажных работ по новой смете составляет 1 млрд. 736,784 млн. грн., оборудования – 349,051 млн. грн., пусконаладочных работ – 4,37 млн. грн.

В документе отмечается, что сегодня в реконструкции задействованы три генподрядчика: АО "ХК "Киевгорстрой", ООО "АК Инжиниринг" и ООО "Завод Мастер-Профи Украина" (Днепропетровск).

Агро Госкомветмедицины предупреждает об угрозе африканской чумы Государственный комитет ветеринарной медицины Украины предупреждает об угрозе африканской чумы свиноводству Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель ДКВМУ Иван БИСЮК.

По его словам, в Российской Федерации на сегодня существует сложная эпизоотическая ситуация, в связи с чем африканская чума угрожает восточным областям Украины, в частности Луганщине и Донбассу. Потому эта зона находится под постоянным мониторингом.

И.БИСЮК выразил опасение, что в случае, если Украина столкнется с этой проблемой, она не сможет экспортировать сельскохозяйственную продукцию, в частности зерно.

“В случае выявления болезни, в пределах двадцатикилометровой зоны усыпляются все свиньи”, - рассказал И.БИСЮК.

Кроме этого, он сообщил о существовании еще одной угрозы экспорта украинской продукции на европейский рынок - это увеличение динамики заболевания скота бешенством, вызванное недофинансированием со стороны государства.

“Сегодня в Украине обнаружено 883 неблагополучных пунктов по бешенству, а это на 551 пункт больше, чем в прошлом году, - сказал И.БИСЮК. - С 2007 года в Украине была внедрена вакцинация от бешенства и динамика заболевания шла на спад, но в начале этого года были проблемы с финансированием, потому динамика заболевания ускорилась”.

Собственники земельных паев сдали в аренду 17 млн. га на 5 млрд. грн. – Госкомзем

В Украине в этом году собственники земельных паев сдали в аренду 17 млн. га земли (или 62% площади распаеванных земель) на общую сумму 5 млрд. грн., в том числе крестьянам-пенсионерам – 2,2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по земельным ресурсам (Госкомзем).

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля т.г. из общей суммы фактически выплачено 179,3 млн. грн. (3,6%).

По состоянию на 1 июля т.г. собственники права на земельную долю (пай), удостоверенного сертификатом или госактом на право собственности на землю, заключили 4 млн. 584,4 тыс. договоров аренды земельных паев. Преобладающее большинство договоров аренды заключено на срок до 5 лет.

Средний размер арендной платы составляет 292,5 грн. за 1 гектар в год.

Среди форм арендной платы превалирует натуральная форма – 70,5%.

Погода Синоптики прогнозируют, что жара в Украине продлится еще неделю

Киев. 3 августа. УНИАН. Синоптики прогнозируют, что жара в Украине продлится еще неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА сообщил сегодня на пресс-конференции.

Он уточнил, что до 10 августа на половине территории Украины температура воздуха будет приближаться к 40 градусам, а на востоке и в центральной части страны даже будет превышать 40 градусов.

По словам Н.КУЛЬБИДЫ, в соответствии с данными анализа ситуации, можно гарантировать длительный период продолжения сухой и очень знойной погоды, за исключением западных областей Украины.

Он отметил, что в западных областях погода будет изменяться, и можно ожидать дождей.

Он также сообщил, что этим летом в Украине наблюдались температурные рекорды: на территории Луганской области были зафиксированы 40-41 градус тепла.

По словам Н.КУЛЬБИДЫ, также рекордная температура воздуха – 40 градусов - была зафиксирована на подавляющей части территорий Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

ЧП

Около 100 га леса горит в Днепропетровской области

Около 100 гектаров леса горит в Днепропетровской области Украины, хотя еще утром на территории страны пожаров не наблюдалось, сообщает во вторник Минприроды Украины.

Накануне Гидрометцентр Украины предупредил о сильной жаре на территории страны в ближайшие дни и о чрезвычайно высокой пожарной опасности. Однако случаев возгораний лесов на Украине по состоянию на утро вторника МЧС не было зафиксировало.

"В Днепропетровской области 3 августа 2010 года на землях лесного фонда Новомосковского военного лесхоза случился лесной пожар, общей площадью около 100 гектаров. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Причины возгорания и размер нанесенного лесному хозяйству вреда будут установлены после окончательной ликвидации пожара", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что экологическая ситуация в Днепропетровской области находится под особенным контролем Минприроды Украины.

Грузия на час осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП

Авария на высоковольтной линии электропередач "Колхида-2", произошедшая во вторник, вызвала временное выключение всей электросистемы страны, сообщила РИА Новости представитель службы по связям с общественностью ООО "Государственная электросистема Грузии". "Авария произошла на 220-киловольтной линии электропередач "Колхида-2". В следствие аварии вся Грузия на время осталась без электричества", - заявила представитель пресс-службы, отметив, что предположительной причиной аварии стала высокая температура воздуха. По ее словам, в данное время подача электроэнергии возобновлена всем абонентам страны. Электричества не было менее часа, восстановление электроснабжение осуществлялось постепенно. Из-за аварии на ЛЭП ограничена подача воды жителям ряда районов Тбилиси, сообщает компания Georgian Water and Power, которая обеспечивает питьевой водой Тбилиси и прилегающие территории. Отсутствие электроэнергии привело к приостановлению функционирования всех головных сооружений компании и насосных станций. "Несмотря на то, что подача электроэнергии возобновлена головным сооружениям, водоснабжение в столице все же осуществляется с ограничениями, так как из-за технических процессов, на заполнение водопроводных сетей и запасных резервуаров всегда необходимо намного больше времени", - говорится в сообщении Georgian Water and Power, направленном в РИА Новости. По данным компании, полное восстановление водоснабжения Тбилиси будет возможно к вечеру.