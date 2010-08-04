Мировые цены на пшеницу снизились
09:31, 04 августа 2010Финансы
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После сообщения Минсельхоза РФ
«Страна имеет достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить все необходимые нужды»,— приводит "Прайм-тасс" слова Александра Беляева, сказанные в ходе международной конференции в Новосибирске.
После этого стоимость тонны пшеницы на крупнейшей в Евросоюзе Парижской зерновой бирже снизилась на 3,9% - до 199,7 евро.
По словам Беляева, объем урожая зерновых в текущем году в России составит 70–75 млн тонн. Россия намерена продолжать экспорт зерна, добавил замминистра, уточнив, что отечественные складские запасы составляют 21,5 млн тонн.
«Этого достаточно для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос, а также продолжать экспорт», — цитирует агентство слова чиновника.
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