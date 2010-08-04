Мировые цены на пшеницу снизились

Цены на пшеницу на торговых площадках Европы отступили от 2-летних максимумов после заявления заместителя министра сельского хозяйства России Александра Беляева о том, что российский экспорт зерна будет стабильным, сообщает k2kapital.

«Страна имеет достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить все необходимые нужды»,— приводит "Прайм-тасс" слова Александра Беляева, сказанные в ходе международной конференции в Новосибирске.

После этого стоимость тонны пшеницы на крупнейшей в Евросоюзе Парижской зерновой бирже снизилась на 3,9% - до 199,7 евро.

По словам Беляева, объем урожая зерновых в текущем году в России составит 70–75 млн тонн. Россия намерена продолжать экспорт зерна, добавил замминистра, уточнив, что отечественные складские запасы составляют 21,5 млн тонн.

«Этого достаточно для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос, а также продолжать экспорт», — цитирует агентство слова чиновника.