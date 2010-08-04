За взятку задержан начальник Скадовского морпорта

Сотрудники Управления СБУ в Херсонской области 3 августа задержали начальника Государственного предприятия “Скадовский морской торговый порт” (СМТП), который вымогал у местного предпринимателя взятку в размере 0,5 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в области Владимир СЛЮСАРЕНКО, установлено, что должностное лицо вымогало эти деньги у директора коммерческой фирмы, которая занимается экскурсионными перевозками пассажиров на судах прибрежного плавания, за разрешение на такую деятельность на одном из маршрутов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в служебном помещении порта во время получения им части взятки.

По материалам СБУ прокуратурой области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

В отношении задержанного избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается.