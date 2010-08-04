Межбанк: доллар - 7,8875/7,8930 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8875/7,8930 грн./долл., цены на российскую валюту повысились до 0,2644/0,2647 грн./долл., котировки по евро-гривне тоже выросли – 10,4190/10,4290 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3210/1,3212 долл./евро (вторник, 3 августа, – 1,3187/1,3189 долл./евро).

Во вторник, 3 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8922 грн./долл.