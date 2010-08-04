ПФ не получит дополнительных средств от взносов «упрощенцев»
Считает эксперт
Бюджет Пенсионного фонда не получит дополнительный ресурс от повышения минимальных пенсионных взносов для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.
Такое мнение высказал бывший первый заместитель министра труда и социальной политики (2005-2009 гг.) Павел РОЗЕНКО вчера, 3 августа, во время интернет-конференции.
«Если ты платишь минимальный взнос, ты имеешь право получать пенсию в минимальном размере. То есть на уровне прожиточного минимума. Если человек вообще не платит и трудовую книжку держит дома, он, согласно Конституции, имеет право на ту же минимальную пенсию в том же размере», - сказал П.РОЗЕНКО. По его словам, в таком случае предпринимателям невыгодно платить минимальные пенсионные взносы. «Вот и возникает вопрос: почему я, предприниматель, должен платить 300 гр. ежемесячно, когда и в одном случае, и в другом я получу пенсию на минимальном уровне?» - отметил он.
Поэтому пенсионная система, считает П.РОЗЕНКО, не получит дополнительных средств от повышения уровня минимальных пенсионных взносов для «упрощенцев».
«Потому я прогнозирую, что предприниматели просто не будут платить взносы, часть отойдет в тень, а часть будет или наращивать задолженность, или разными механизмами регистрации-перерегистрации будут просто уклоняться от этого взноса», - сказал П.РОЗЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 15 июля т.г. подписал Закон “О внесении изменений в Законы Украины “О государственном бюджете Украины на 2010 год” и “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.
Им, в частности, предусмотрено, что плательщики единого налога теперь должны платить 350 гривен.
"При этом сумма страхового взноса с учетом части фиксированного или единого налога, которая перечислена в Пенсионный фонд Украины, должна составлять не меньше минимального размера страхового взноса за каждого человека и не больше размера страхового взноса, рассчитанного от максимальной величины фактических расходов на оплату труда наемных работников, денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава, облагаемого налогом дохода (прибыли), общего облагаемого налогом дохода, с которого платятся страховые взносы", - говорится в законе.