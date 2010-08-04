Курс доллара в комбанках

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 3 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,34 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 10,48 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,29-10,41 грн./евро, по продаже – в пределах 10,43-10,53 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 3 августа повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2560 грн./рубль, курс продажи – на 1%, до 0,2654 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2635-0,2670 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,6% и сегодня составляет 10,35 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 10,46 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,29-10,41 грн./евро, по продаже – в пределах 10,43-10,53 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы повысился на 1% по сравнению с 3 августа и сегодня составляет 0,2568/0,2652 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2605 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2635-0,2670 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,86/7,91 грн., евро – 10,20/10,50 грн., рубль – 0,2350/0,2530 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,875/7,915 грн., евро – 10,15/10,60 грн., рубль – 0,2570/0,2640 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,868/7,905 грн., евро – 10,25/10,55 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8916, к евро – 10,433484, к российскому рублю – 0,26333.