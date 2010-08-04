В БЮТ заявляют, что власти продолжают давление на бизнес

Власти продолжают давление на предпринимателей с целью подчинения их бизнеса провластной политической силе.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ, комментируя вчерашнее задержание налоговой милицией Крыма руководителей предприятия «Агросервис-2008» Сергея ТАРАСЕНКО и Сергея СИЛИНА по обвинению в якобы уклонении от уплаты налогов, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам депутата, “обвинения не отвечают действительности, а являются лишь надуманным поводом для задержания и запугивания предпринимателей”.

С.ВЕЛИЖАНСКИЙ отметил, что такое недопустимое беззаконие, давление на предпринимательскую среду, которые творятся сейчас в Крыму, может привести только к уничтожению бизнеса, который не будет нравиться власти.

«Поэтому оппозиция возьмет под свой придирчивый контроль ход расследования этого дела, уже подготовлены депутатские запросы в Генеральную прокуратуру Украины и Государственную налоговую администрацию», - сказал он.

«Мы не можем стоять в стороне и спокойно наблюдать, когда наших соотечественников притесняют в застенках следственных изоляторов, осуществляют рейдерские захваты их частной собственности, ведь мы живем в правовом государстве. Поэтому мы заставим власть уважать законы, своих граждан, их интересы, ценности, право на частную собственность и осуществление предпринимательской деятельности», - подчеркнул С.ВЕЛИЖАНСКИЙ.