Запрет на заемные ресурсы ограничит возможности городов

По мнению украинского рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», запрет Министерства финансов Украины на привлечение заемных ресурсов ограничит финансовые возможности украинских городов в части реализации капиталоемких проектов по обновлению городской инфраструктуры и усугубит накопившиеся проблемы в жилищно-коммунальной и транспортной сферах.

Об этом идет речь в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, в рамках выполнения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) относительно сокращения объемов государственного долга Министерство финансов Украины не дало ряду украинских городов разрешения на осуществление заимствований.

«Кредит-Рейтинг» отмечает, что заемные ресурсы наряду с доходами, полученными от реализации коммунального имущества и земли несельскохозяйственного назначения, являются источником наполнения бюджета развития, за счет которого осуществляются капитальные вложения органов местного самоуправления. Слабое восстановление спроса на рынке недвижимости продолжает негативно влиять на динамику поступлений в бюджеты развития на фоне возрастающих потребностей в финансировании текущих проектов и погашении накопленной ранее кредиторской задолженности. Кроме того, учитывая слабую динамику поступлений в государственный бюджет, что уже привело к секвестированию отдельных статей государственных расходов, вероятность того, что города получат необходимые ресурсы в виде межбюджетных трансфертов, невелика.

В пресс-релизе говорится, что в 2010 году на рынок муниципальных заимствований планировали выйти более 10 органов местного самоуправления, уровень кредитоспособности которых позволяет вести взаимовыгодный диалог с инвестором.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 29 июля т.г. заявил, что дал поручение Киевской горгосадминистрации приостановить работу во исполнение постановления правительства №371 от 31 мая т.г., которым разрешалось киевским властям привлечь кредит на 2 млрд. грн. Премьер отметил, что такой шаг был необходим для того, чтобы уложиться в установленный программой сотрудничества Украины и МВФ дефицит бюджета в размере 60 млрд. грн., поскольку обязательства по любому кредиту, привлеченному региональными властями, включаются в эту сумму.

Кроме того, сегодня председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ заявил, что центральные власти отказали правительству Крыма в выпуске облигаций внутреннего займа на 400 млн. грн. в 2010 году из-за требования МВФ не наращивать государственный долг страны.