Кабмин отказал Крыму в выпуске облигаций на 400 млн. грн.

Правильтество Украины отказало правительству АР Крым в выпуске облигаций внутреннего займа на 400 млн. грн. в 2010 году из-за требования Международного валютного фонда не наращивать государственный долг страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Симферополе заявилпредседатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

«Это решение МВФ, потому что средства ложатся на дефицит бюджета», - сказал он.

Из-за отказа в выпуске облигаций, за счет продажи которых планировалось развивать предприятие «Крымтроллейбус», власти региона надеются купить новые троллейбусы за счет средств из Стабилизационного фонда Государственного бюджета Украины.

По словам В. ДЖАРТЫ, в текущем году на троллейбусы планируется потратить 140 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Верховный Совет Крыма в мае принял постановление об осуществлении заимствования за счет выпуска облигаций внутреннего займа на 400 млн. грн. со сроком погашения до 2015 года. Процентная ставка по облигациям должна была составлять 16% годовых. В качестве источника погашения займа предлагалась продажа имущества и земли несельскохозяйственного назначения Крыма.

Решение должно было вступить в силу после согласования с Министерством финансов Украины.