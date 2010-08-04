Штат Киевской мэрии хотят сократить на 10%

Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Александр МАЗУРЧАК сообщил, что штат мэрии будет сокращен примерно на 10%.

Как пишет газета «Сегодня», об этом А.МАЗУРЧАК рассказал, комментируя заявление и.о. главы КГГА Александра ПОПОВА о планах сократить штат в связи с дефицитом бюджета в 2 млрд. грн.

По словам А.МАЗУРЧАКА, по приблизительным подсчетам такое сокращение позволит сэкономить около 10 млн. гривен в год.

За неделю начальник аппарата КГГА Бронислав СТЫЧИНСКИЙ должен подготовить список сотрудников администрации, которые могут быть сокращены.

«Экономия коснется также быта мэрии. Мы пересмотрим все тендеры, возможно, от каких-то вещей откажемся», - добавил А.МАЗУРЧАК.

По информации издания, в результате уже проведенного недавно сокращения из здания на Крещатике, 36 уже ушло примерно 20% работников. Как рассказали газете сокращенные работники мэрии, они писали заявление по собственному желанию, а потому выходных пособий им не давали.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Кабмин поручил КГГА сократить штат своего аппарата на 12%. На выполнение соответствующего постановления 27 ноября Киевсовет принял решение сократить общую численность штата работников своего исполнительного органа - Киевской городской государственной администрации – с 2459 до 2020 штатных единиц, в том числе аппарат КГГА - с 346 до 335 штатных единиц.

27 мая этого года Киевсовет, на выполнение наработанных Кабинетом министров Украины предложений, принял еще одно решение – об оптимизации структуры исполнительного органа горсовета – Киевской городской государственной администрации. В соответствии с этим решением, из существующих 35 Главных управлений КГГА путем ликвидации и реорганизации оставили 27, а число управлений сократили с 11 до 7. При этом было принято численность штата КГГА оставить без изменений.

2 июля новоназначенный первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявил о необходимости сокращения численности аппарата КГГА с целью экономии бюджетных средств.