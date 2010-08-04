Пастору Аделадже и боссам «Кингз Кепитал» светит тюрьма

В ходе досудебного следствия установлено, что общие убытки, вызванные финансовыми махинациями руководителей ООО «Кингз Кепитал» и связанными с ним субъектами предпринимательской деятельности, составляют свыше 100 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины

Вследствие преступных действий обмануто свыше 3 тыс. граждан, проживающие практически во всех регионах Украины, которые по этому делу признаны потерпевшими.

В частности, как отметили в ДОС, установлено, что на протяжении 2006-2008 гг. служебные лица группы компаний «Кингз Кепитал» под видом высокой прибыльной инвестиционной деятельности, обещая сверхдоходы, привлекали вклады граждан Украины, вследствие чего последние были обмануты и остались и без вкладов, и без обещанных процентов (прибылей).

К уголовной ответственности привлекаются 6 человек, среди которых служебные лица данных предприятий и пастор Церкви «Посольство Божье» Сандей АДЕЛАДЖА, которым предъявлены соответствующие обвинения и избраны меры пресечений. На их имущество, ценности и вклады, с целью обеспечения заявленных гражданских исков, наложен арест.

На данный момент досудебное следствие продолжается, по результатам которого будет принято решение, предусмотренное действующим законодательством, в том числе будет решен вопрос о привлечении лиц к уголовной ответственности по а ст. 255 УК Украины (создание преступной организации).

Как сообщал УНИАН, столичная милиция 24 ноября 2008 г. задержала руководителя ООО «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО. В конце августа 2009 года суд в Киеве освободил А.БАНДУРЧЕНКО из-под стражи под подписку о невыезде.

Хозяйственный суд Киева 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингз Кепитал» и открыл ликвидационную процедуру.