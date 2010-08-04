Межбанк закрылся повышением евро – 10,43/10,43 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8875/7,8930 грн./долл., к 12:00 курс незначительно повысился – 7,8905/7,8920 грн./долл. К закрытию торгов цены повысились до 7,8910/7,8940 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8916 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2644/0,2647 грн./рубль, к 12:00 цены повысились до 0,2642/0,2644 грн./рубль. К закрытию цены понизились – 0,2641/0,2643 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,8199 рублей за доллар (+0.1499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3210/1,3212 долл./евро, а к 14:00 выросли – 1,3224/1,3226 долл. /евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4190/10,4290 грн./евро, к 12:00 цены понизились – 10,4150/10,4205 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,4305/10,4370 грн./евро.