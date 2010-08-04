Новый вариант НК - издевательство над оппозицией и Президентом

Опубликованный второй вариант Налогового кодекса Украины, разработчики которого Министерство финансов Украины и ГНА, является насмешкой и шуткой над украинским обществом.

Об этом заявил сегодня заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, комментируя опубликованный проект Налогового кодекса для обсуждения в газете “Урядовий кур’єр”, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Он отметил, что многомесячная жесткая дискуссия вокруг того, что проект Налогового кодекса предусматривал недемократические, а временами и тоталитарные механизмы контроля за осуществлением предпринимательской деятельности, не дала желаемого результата. Н.ТОМЕНКО напомнил, что предусматривалось создание новой структуры - налоговой инспекции, которая имеет более широкие полномочия в части осуществления контроля и проверок за всеми, кто имеет прямое или опосредствованное отношение к предпринимательству, и фактически за каждым гражданином. "Абсолютное большинство политиков, начиная от оппозиции и заканчивая Президентом, сказали, что такой подход в части увеличения полномочий Налоговой является неправильным, неконституционным и неприемлемым. В то же время в новой редакции, которая опубликована, видим, что 99% этих полномочий остались", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Так, в систему органов государственной налоговой службы Украины и дальше предлагается ввести новую структурную единицу в дополнение к налоговой администрации и налоговой милиции - «специализированную государственную налоговую инспекцию». Остались без изменений и нормы, которые позволяют налоговым органам применять непрямые методы во время осуществления налогового контроля. К таким непрямым методам отнесены, в частности, экономический анализ, наблюдение, контроль за расходами и доходами плательщиков налогов - физических лиц.

«Проведение внеплановых выездных проверок, исходя из анализа налоговой информации, несмотря на критику многих народных депутатов Украины и экспертов, также осталось в так называемом доработанном варианте проекта Налогового кодекса Украины без изменений”, - сказал он.

По мнению Н.ТОМЕНКО, очень существенным и значимым для всех граждан Украины является то, что авторы все же прислушались к критике и лишили органы государственной налоговой службы права осуществлять обследование жилья граждан и проводить опрос физических лиц во время проведения проверок. Вместе с тем предоставление налоговым органам права проводить обследование территории, помещения и другого имущества, которое используется для осуществления хозяйственной деятельности, вызывает обеспокоенность, поскольку является неконституционным.

Интересно также и то, отметил Н.ТОМЕНКО, что разрекламированный налог на роскошь или так называемый налог на богатство опять не появился в проекте Налогового кодекса. «Несмотря на все заверения, особенно накануне повышения цен на 50% на газ, что все богатые будут платить налоги, эти обещания так и остались невыполненными", - сказал вице-спикер. "Новый проект Налогового кодекса это насмешка и над предпринимателями, и над оппозицией, и над Президентом", - считает он. По убеждению вице-спикера, дальнейшее обсуждение этого текста выглядит как фарс, поскольку Верховная Рада не только представила 5 тыс. поправок к этому проекту документа, но и указала, какие конкретно изменения нужно внести. "Появление этого документа свидетельствует о существовании разных точек зрения в правительстве, поскольку новый вариант документа не согласовывался всем составом Кабмина, в частности, вице-премьер-министром по экономическим вопросам Сергеем ТИГИПКО, а представлен как документ Минфина и ГНА. Интересно, кто дал им право - премьер или другие должностные лица - напечатать этот документ", - добавил он.