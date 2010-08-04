Минфин предложит народу "нормальный" кодекс

В августе в регионах Украины пройдут общественные обсуждения проекта Налогового кодекса

Киев. 4 августа. УНИАН. В августе в регионах Украины пройдут общественные обсуждения проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Украины Вадим КОПЫЛОВ.

В частности, с 3 по 20 августа будут проведены круглые столы по доработке и обсуждению документа. Также пройдут общественные обсуждения проекта в Харькове (6 августа), Киеве (10 августа), Львове (12 августа), Донецке (17 августа) и Симферополе (20 августа).

По результатам общественных обсуждений проекта Налогового кодекса будут собраны предложения бизнеса в Министерстве финансов, обобщением всех предложений будет заниматься рабочая группа, утвержденная правительством под руководством вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

«Большинство представителей бизнеса смогут принять участие и высказать свои предложения. Мы должны предложить народу хорошую нормальную редакцию (проекта Налогового кодекса – УНИАН)», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Справка УНИАН. 17 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере».