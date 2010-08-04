Оппозиция начинает сбор подписей против Налогового кодекса

Оппозиция начинает сбор подписей против принятия предложенной редакции Налогового кодекса (НК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО.

«Происходит просто манипуляция общественным мнением, шило на мыло меняют и рассказывают о том, что они проводят налоговую реформу, а на самом деле закручивают гайки и загоняют страну в экономический тупик. Именно поэтому партия «Батькивщина» как политическая сила объявляет сбор подписей граждан против принятия этого Налогового кодекс» - сказал А.СЕНЧЕНКО.

В целом, по его словам, принятие Налогового кодекса в последней редакции «открывает возможности для развязного, масштабного налогового террора в стране».

А.СЕНЧЕНКО отметил, что новая редакция НК не обеспечивает условия для формирования в Украине цивилизованной налоговой системы, комфортной для бизнеса и эффективной для государства.

Также он считает, что ряд норм проекта НК позволяют создать новые «налоговые дыры».

«В частности, выигрыши в государственную лотерею в первом варианте Налогового кодекса облагались налогом, сейчас не облагаются. Ну, это известная схема, итальянская мафия таким образом легализировала черные деньги, через лотерею через различного рода выигрыши. Если мы не хотим подобное в нашей стране, тогда точно нужно оставить эту новацию во второй редакции Налогового кодекса» - отметил А.СЕНЧЕНКО.

Кроме того, он считает, что норма НК относительно установления налоговых каникул по налогу на прибыль на 5 лет, для зарегистрированных с 2011 года предприятий с объемом инвестиций не менее 5 млн. грн. приведет к созданию миниоффшоров.

«Хочу сказать, что это очередная «черная дыра». Это такие миниоффшоры, которые, я думаю, вряд ли, если эта норма сохраниться, повсеместно будут распространены, так как найдут, какими административными методами ограничить их количество, и это количество будет количеством «придворных предприятий», для которых существует эта льгота», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня т.г. Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины опубликован в «Урядовом курьере».