Росстат: Инфляция в РФ в июле осталась на уровне 0,4%

Темпы роста потребительских цен в России в июле 2010 года остались на уровне 0,4%, как и в июне, за первые семь месяцев инфляция составила 4,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

"В июле индекс потребительских цен составил 100,4%, за период с начала года - 104,8%", - говорится в сообщении статистической службы. Годом ранее инфляция в июле набрала 0,6%, за январь-июль - 8,1%. В текущем году власти рассчитывают на существенное замедление инфляционных процессов - согласно уточненным расчетам Минэкономразвития, рост потребительских цен не должен превысить 6-7%. В прошлом году инфляция составила 8,8%, а в 2008 году - 13,3%.

Продовольственные и непродовольственные товары в июле подорожали на 0,3%. При этом за семь месяцев цены на продукты выросли на 5,7%, на непродовольственные товары - на 2,2%. Цены на услуги в июле выросли на 0,6%, за первые семь месяцев 2010 года - на 7%. В Москве потребительские цены за месяц не изменились (с начала года - выросли на 5,4%), в Санкт-Петербурге - увеличились на 0,1% (с начала года - на 5,5%).