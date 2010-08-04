Минфин: В бюджет поступило 749,9 млн. грн.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 3 августа, в бюджет удалось привлечь 749,94 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 27 октября 2010 года – на 216,5 млн. грн. с уровнем доходности 7% годовых, 20 апреля 2011 года – 294,3 млн. грн. и 10% годовых, 21 марта 2012 года — на 84,997 млн. грн., 4 сентября 2013 года – 154,1 млн. грн. и 12% годовых.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.