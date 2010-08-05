Межбанк открылся снижением евро - 10,35/10,36 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8880/7,8930 грн./долл., цены на российскую валюту понизились до 0,2640/0,2643 грн./рубль, котировки по евро-гривне упали – 10,3590/10,3675 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились до 1,3129/1,3133 долл./евро (среда, 4 августа, - 1,3210/1,3212 долл./евро).

В среду, 4 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8916 грн./долл.