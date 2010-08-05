Украинский Профессиональный Банк увеличил уставной капитал до 500 млн. грн
На 1 августа 2010 финрезультат деятельности "УПБ" составил 32,24 млн. грн. Общие активы - 2 млрд. 318 млн. грн.
30 июля 2010 Национальный банк Украины зарегистрировал увеличение уставного капитала Украинского Профессионального Банка на 120 млн. грн. Таким образом, уставной капитал ОАО «УПБ» составил 500 млн. грн.
На 1 августа 2010 финансовый результат деятельности Украинского Профессионального Банка составил 32,24 млн. грн. Общие активы достигли суммы 2 млрд. 318 млн. грн. Балансовый капитал Банка составляет 575,43 млн. грн.
Все требования по формированию обязательных резервов, специальных резервов по активным операциям и по выполнению обязательных нормативов, установленных Национальным банком Украины, выполняются в полном объеме.
СПРАВОЧНО. Открытое акционерное общество "Украинский Профессиональный Банк". (Головной офис: г. Киев, ул. Марины Расковой, 15 тел. (044) 461 82 82.
Украинский Профессиональный Банк – один из немногих украинских банков, имеющих лицензию НБУ на выполнение всех банковских операций (лиц. НБУ № 132 от 04.10.2010 г.). Это банк, который имеет 100% украинского капитала и не имеет внешних займов. Согласно классификации НБУ, входит в группу средних и является хорошо капитализированным банком.
В марте 2010 г. рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» присвоило Украинскому Профессиональному Банку рейтинг «А», таким образом, банк вошел в список самых надежных банков Украины.