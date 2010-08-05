Средний курс покупки/продажи доллара в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 4 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,29/10,43 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,34 грн./евро, по продаже – в пределах 10,37-10,52 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 4 августа понизился на 0,3% и сегодня составляет 0,2555 грн./рубль, курс продажи – на 0,2%, до 0,2650 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2490-0,2610 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2639-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня понизился на 0,4% и сегодня составляет 10,30/10,43 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,34 грн./евро, по продаже – в пределах 10,37-10,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы незначительно понизился по сравнению с 4 августа и сегодня составляет 0,2557/0,2651 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2610 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2639-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 10,20/10,50 грн., рубль – 0,2400/0,2610 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,875/7,915 грн., евро – 10,20/10,50 грн., рубль – 0,2570/0,2630 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,868/7,906 грн., евро – 10,22/10,55 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 5 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8911, к евро – 10,420987, к российскому рублю – 0,26484.