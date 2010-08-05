За 1-е полугодие госбюджет выполнен по доходам на 50%

По итогам января-июля 2010 года доходы Государственного бюджета Украины составили 127 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 50% от годового плана.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного казначейства Украины.

За указанный период в общий фонд Госбюджета поступило 109,472 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС).

Поступления налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров в январе-июле 2010 года составили 39,780 млрд. грн., акцизного сбора с произведенных в Украине товаров - 10,748 млрд. грн., ввозной пошлины - 3,649 млрд. грн.

В специальный фонд Государственного бюджета Украины за указанный период поступило 17,777 млрд. грн.. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений).

В январе-июле 2010 года органами Государственного казначейства Украины возмещено из бюджета 9,691 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,718 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,055 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 305,633 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 240,951 млрд. грн.

Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В Государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы, и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит Госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из Госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.