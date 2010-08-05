Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information Inc. (R&I) повысило прогноз рейтинга Украины "B+" с "негативного" до "стабильный".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте рейтингового агентства.

В сообщении указывается, что данное решение обусловлено стабилизацией политической ситуации в стране, начавшимся восстановлением экономики и возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

В R&I отмечают, что получение Украиной кредита МВФ позволило снизить обеспокоенность по поводу финансирования правительства в краткосрочной перспективе.