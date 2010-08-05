В июле в бюджет перечислено 7,5 млрд. грн. налогов

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) в июле 2010 г. обеспечила поступления налогов и сборов в Госбюджет на сумму 7,5 млрд. грн., выполнение росписи Министерства финансов составило 96,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ГНАУ Алексей ЛЮБЧЕНКО.

По его словам, в июле т.г. было перечислено налогов в Госбюджет на 3,2 млрд. грн., или в 1,7 раза больше, чем в июле прошлого года.