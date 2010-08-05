Превратить квартиру в мини-пекарню или кафе станет легче

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) готовит законодательные изменения, которые бы позволяли переводить помещения из жилого фонда в нежилой и наоборот по декларативному принципу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомпредпринимательства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, эту инициативу во время рабочей встречи с представителями строительного бизнеса выдвинул председатель комитета Михаил БРОДСКИЙ.

По словам М. БРОДСКОГО, практика развитых стран свидетельствует, что открытие на первых этажах жилых домов мини-пекарен, магазинчиков или кафе способствует развитию малого бизнеса и стимулирует предпринимательскую активность граждан.

«В Украине также необходимо выписать правила сертификации каждого объекта и максимально упростить общественные слушания относительно получения разрешения на перевод квартиры в нежилой фонд», - отмечает М.БРОДСКИЙ.

По его мнению, несовершенство и зарегулированность отечественного законодательства приводят к взяточничеству и коррумпированности в процессе получения необходимых разрешений.